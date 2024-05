Lucca, sequestrati 400mila prodotti da fumo in negozio non autorizzato

LUCCA (ITALPRESS) - La Gdf di Lucca ha eseguito un controllo d’iniziativa finalizzato al riscontro della corretta applicazione delle norme che regolano la vendita di generi da Monopolio, nei confronti di un’attività commerciale di Viareggio. I Finanzieri hanno rinvenuto numerosi prodotti rientranti nella categoria merceologica degli “accessori ai tabacchi da fumo”, quali cartine e filtri, esposti in vendita sugli scaffali, riscontrando che il titolare dell’esercizio in argomento, un uomo di nazionalità italiana, non era in possesso delle prescritte autorizzazioni per la vendita di tali beni.(ITALPRESS) trl/gsl