MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Aleix Espargaro, in sella all’Aprilia, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya, sul circuito del Montmelò. Per l’azienda di Noale si tratta della prima vittoria stagionale in una sprint. Alle sue spalle completano il podio Pecco Bagnaia (Ducati) al secondo posto, e Maverick Vinales con l’altra Aprilia al terzo. Quarto Brad Binder con la Ktm, quinto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Seguono, nell’ordine, Miguel Oliveira (Aprilia RNF), Johann Zarco (Ducati Prima Pramac), Marco Bezzecchi (Ducati Mooney V46), ed Enea Bastianini (Ducati). “E’ una bellissima giornata e un momento giusto per ringraziare il nostro presidente scomparso due settimane fa – il ricordo di Colaninno da parte di Espargarò – Sarebbe contentissimo di vedere due Aprilia sul podio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono contento”. “E’ sempre meglio vincere, ma sono contento per il risultato – si consola Bagnaia, scattato dalla pole e sempre più leader della classifica iridata, con 66 punti di vantaggio su Martin e 75 su Bezzecchi – Le Aprilia sono molto competitive e per la gara di domani dobbiamo rivedere ancora qualcosina”.

