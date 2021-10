LOS ANGELES (ITALPRESS) – Tragedia sul set del film western “Rust” in New Mexico. Secondo quanto riferisce la Cnn, l’attore Alec Baldwin avrebbe sparato con una pistola di scena uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista.

Halyna Hutchins, 42 anni, è stata trasportata in ospedale in elicottero e dichiarata morta dal personale medico dell’ospedale dell’Università del New Mexico. Ferito il regista Joel Souza, 48 anni.

(ITALPRESS).