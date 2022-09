Alberghi, un memorandum contro il caro bollette

Dieci richieste da sottoporre all’attenzione della politica. Così Confindustria Alberghi sollecita un pacchetto di misure per il comparto dell’ospitalità che in questo periodo sta affrontando una serie di problematiche legate al caro bollette. L'Italia è prima in Europa con 33.000 strutture e genera lavoro per 220.000 famiglie. L’industria dell’ospitalità per il Belpaese vale il 13% del Pil con prospettive di crescita. mrv