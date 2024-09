Albanese “Una grande gioia ricevere il Premio Famiglia Cristiana”

VENEZIA (ITALPRESS) - "E' stato un orgoglio straordinario essere in prima pagina, in copertina su "Famiglia Cristiana". Una gioia infinita, perché la famiglia per me è sacra in tutto e per tutto: i miei lavori sono un po' legati a quel tipo di umanità che raccoglie la famiglia e quindi sono davvero molto felice". Così Antonio Albanese che ha ricevuto il Premio Famiglia Cristiana alla carriera in occasione della 81a Mostra del Cinema di Venezia. mgg/mrv (fonte video La Ragione)