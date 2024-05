Albanese “Imprese siciliane importanti per far crescere l’Africa”

PALERMO (ITALPRESS) - “Nel 2025 l’Africa toccherà i 2 miliardi di abitanti, con una popolazione giovanile di gran lunga superiore a quella che c’è in Europa. Le imprese siciliane possono svolgere un ruolo importantissimo sia in termini di espansione sia per consolidare il ruolo dell’Africa come riferimento per il mercato: la sinergia è fondamentale per favorirne la crescita, soprattutto in termini di liquidità complessiva”. Così Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna a margine dell'incontro con i consoli di sette Stati africani per definire strategie comuni di sviluppo. xd8/tvi/gtr