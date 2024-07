Albanese “Assonautica Palermo punto di riferimento per il territorio”

PALERMO (ITALPRESS) - "Assonautica Palermo è sempre stata un riferimento per il territorio e una costola per la Camera di Commercio. Dietro la nautica da diporto c'è tutto: commercio, artigianato, industria, cantieristica". Così, a margine della cerimonia in occasione dei 50 anni dell'Associazione, il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, Alessandro Albanese, che si sofferma poi sulla necessità che Assonautica Palermo segua "la direzione del digitale, perché è fondamentale per la portualità turistica: vogliamo mettere a sistema tutti i porti turistici siciliani attraverso un apposito portale, affinché chi arriva trovi tutti i servizi possibili". xd8/vbo/gtr