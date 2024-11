MILANO (ITALPRESS) – Dopo due anni e mezzo di attesa ha finalmente un titolo, una tracklist e una data di uscita il nuovo album di Cesare Cremonini. “Alaska Baby”, ottavo album in studio della carriera solista di Cesare e dodicesimo della sua venticinquennale carriera, uscirà infatti il 29 novembre 2024 ed è disponibile da ora per il pre-ordine in versione digitale e nel formato vinile. Già dal titolo, cinematografico e ispirato, si preannuncia un vero e proprio viaggio esplorativo nel nuovo mondo di Cesare. 12 brani, tutti autobiografici, di cui Cremonini è anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, in cui si muove libero come non mai prima d’ora per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini, alzare l’asticella del pop per dare nuova linfa alla musica italiana di qualità.

Questi i titoli dei 12 brani che compongono la tracklist di “Alaska Baby”: 1. Alaska baby; 2. Ora che non ho più te; 3. Aurore boreali; 4. Ragazze facili; 5. Dark room; 6. San Luca;

7. Un’alba rosa; 8. Streaming; 9. Limoni; 10. Il mio cuore è già tuo; 11. Una poesia; 12. Acrobati.

“Alaska Baby” è stato anticipato dal primo singolo “Ora che non ho più te” che, a sei settimane dalla sua uscita ha già fatto registrare oltre 20 milioni di stream totali.

“Un album nato al confine, in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti – ha detto Cremonini -. Il tema più importante di “Alaska baby” è quello della rinascita. Tutte le canzoni sono legate a questo filo. La redenzione, il perdono, la ricompensa, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e spaventa. Siamo tutti bisognosi di questo, di rinascere attraverso l’amore”.

– foto Luigi & Iango –

(ITALPRESS).