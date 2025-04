TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS/MNA) – Un gruppo di 37 migranti ha urgente bisogno di soccorso dopo aver trascorso diversi giorni alla deriva in mare. Secondo un’allerta dall’organizzazione Alarm Phone, il gruppo è partito dalla Libia ed è attualmente bloccato su un’imbarcazione che sta imbarcando acqua in un’area a sud della Sicilia. Alarm Phone, che assiste persone in pericolo nel Mediterraneo, ha riferito di aver contattato le autorità riguardo alla situazione. L’organizzazione ha sottolineato le condizioni critiche dell’imbarcazione e il pericolo immediato per le persone a bordo.

“Queste persone sono già in mare da diversi giorni”, si legge sul profilo X di Alarm Phone. “L’acqua sta entrando nella barca. Serve un soccorso immediato”, è l’appello dell’Ong.

Nel frattempo, in un’operazione di salvataggio drammatica tra onde alte, la nave ‘Aurora’ di Sea-Watch International ha tratto in salvo circa 80 persone, dopo aver ricevuto un’allerta urgente, lanciata sempre da Alarm Phone, riguardante un’altra imbarcazione in difficoltà nel Mediterraneo. La squadra dell’Aurora è intervenuta immediatamente, lanciando una missione di soccorso nonostante le difficili condizioni meteo. Grazie alla prontezza dell’equipaggio, tutte le persone sono state messe in salvo a bordo della nave.

L’Aurora ha fatto sbarcare ieri sera tutti i migranti tratti in salvo sull’isola di Lampedusa. Le 80 persone sono tutte vive e stanno ricevendo assistenza a terra.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).