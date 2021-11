REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Parmigiano Reggiano vince 126 medaglie e centra un risultato mai raggiunto al World Cheese Awards, la competizione più importante del mondo dedicata ai formaggi che quest’anno si è svolta a Oviedo in Spagna: la giuria internazionale composta da 250 esperti ha assegnato a Parmigiano Reggiano il record storico di 7 medaglie Super Gold, 6 delle quali vinte dai caseifici aderenti alla Nazionale. E’ Parmigiano Reggiano il formaggio più premiato al mondo e quello che si è aggiudicato più Super Gold rispetto a tutti gli altri presenti in gara. I record non si fermano qui. Quest’anno la Nazionale del Parmigiano Reggiano – composta da 96 caseifici provenienti da tutte le province del comprensorio, 10 in più rispetto al 2019 – è arrivata ad essere la più grande missione collettiva mai intrapresa da un formaggio italiano all’estero. Uno sforzo di gruppo che ha fruttato alla Nazionale 111 medaglie: 6 Super Gold (miglior formaggio del tavolo), 28 d’oro, 50 d’argento, 41 di bronzo. Le Super Gold sono state vinte dall’Azienda Agricola Grana D’Oro di Reggio Emilia, dalla Latteria Collina di Reggio Emilia, dal Caseificio Rosola di Zocca di Modena, dal Caseificio Punto Latte di Modena, dalla Latteria Sociale La Nuova 2000 di Reggio Emilia, dal Caseificio Sociale Canevaccia di Bologna. La settima Super Gold è andata al Consorzio Latterie Virgilio, presentatosi fuori dalle fila della Nazionale. “La Nazionale del Parmigiano Reggiano – ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano – ha dimostrato ancora una volta le qualità di un formaggio unico al mondo. Torniamo in Italia a testa alta, con un bottino complessivo di 126 medaglie su 174 campioni presentati in gara dopo aver battagliato con 4.079 formaggi da 48 paesi del mondo. Un successo che è motivo d’orgoglio per tutta la nostra filiera che ogni giorno impegna migliaia di allevatori di 307 caseifici artigianali nella ricerca dell’eccellenza assoluta”. “Festeggiamo nel modo migliore i 20 anni di attività – ha commentato da Bergamo Gabriele Arlotti, ideatore della Nazionale – Il Parmigiano Reggiano è premiato dall’Appennino alla pianura, in tutte le province dell’Area di Origine e nelle sue biodiversità”. Il Consorzio ha inoltre patrocinato un nuovo premio alla miglior produttrice di formaggi che è andato alla vincitrice del World Cheese Awards 2021, Silvia Pelàez della Queseria Quesos y Besos, per l’intensa attività di innovazione e qualità delle sue produzioni.

