Al We Make Future l’innovazione delle start up pugliesi

Al We Make Future l’innovazione delle start up pugliesi

Soluzioni per e-commerce, sanità, agricoltura, sostenibilità. Tutto in chiave innovativa. Sono diversi i progetti di startup finanziati dalla Regione Puglia. Storie di imprese ad alto contenuto tecnologico presentate al We Make Future di Rimini. col/sat/gsl