VERONA (ITALPRESS) – L’arte del piacere in bicchiere e la ricerca dell’equilibrio. E’ la ricetta che sigilla il debutto della Mixology a Vinitaly Special Edition (Veronafiere, 17-19 ottobre), un cocktail tra sperimentazione, qualità del prodotto e savoir-faire che vedrà i bartender più talentuosi e di tendenza cimentarsi in fiera in masterclass, approfondimenti e laboratori, alla ricerca di nuovi drink a base di vini, liquori e distillati.

Realizzata in partnership con Bartenders Group Italia, la nuova area tematica offre al pubblico di professionisti della Special Edition non solo uno spazio per scoprire e testare i trend del momento, ma anche una finestra su un mercato sempre più dinamico e vivace che vede nell’horeca un canale privilegiato e che, trainato dalla passione per l’alchimia in bicchiere, non rinuncia alla cultura del “bere bene” trovando nel vino uno strategico alleato. E saranno proprio i prodotti delle aziende partecipanti alla manifestazione i protagonisti dello spazio dimostrativo e del “Banco Bar”, dove sarà possibile degustare i cocktail appositamente creati. Sul fronte della formazione, il palinsesto delle masterclass prevede momenti dedicati all’aperitivo italiano, ai bourbon, alla soda e al food pairing, tenuti da professionisti e comunicatori conosciuti a livello internazionale. Vinitaly Special Edition è una iniziativa esclusivamente dedicata al business con percorsi ed eventi per operatori della ristorazione, dell’ospitalità, dell’intrattenimento, delle enoteche e della grande distribuzione. Nata per dare la possibilità alle aziende, ai consorzi e alle associazioni interessate di riprendere il contatto con il mercato Italia e internazionale, la manifestazione punta a rafforzare i contatti tra domanda e offerta del mondo del vino in attesa della 54ma edizione, in programma a Veronafiere dal 10 al 13 aprile 2022.

