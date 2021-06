Al via VACCINArte al MuMe di Messina. Firenze: “Occasione unica”

"Siamo estremamente soddisfatti per questo progetto: l'Arte promuove la salute e viceversa. VACCINArte è la sintesi di un'idea interessante dal punto di vista culturale e utile per incrementare la campagna vaccinale". Lo dice Alberto Firenze, commissario per l'emergenza Covid di Messina, in occasione del varo dell'iniziativa che trasforma i luoghi della cultura siciliani in hub vaccinali. abr/com