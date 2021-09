ROMA (ITALPRESS) – Inizia anche il campionato Under 17 di serie C: le gare sono state tantissime, da nord a sud. Tra queste, spiccano il 5-0 del Piacenza sul Seregno (girone A), 3-0 del Sudtirol sulla Feralpisalò (gruppo B); 5-0 della Reggiana sul San Marino (gruppo C); il 4-3 della Viterbese sulla Carrarese in una gara pirotecnica nel gruppo D; il 4-3 della Paganese a Potenza nel gruppo E; il 4-1 di Catania-Vibonese e Bari-Taranto nel gruppo F.

Fra gli Under 15 di serie C, invece, partenza con il botto per la Pro Sesto, 5-0 contro la Pro Patria, ma il Padova si spinge ancora più in la facendone 8 al Trento; nel girone C, 3-2 combattuto della Reggiana contro San Marino mentre il Gubbio fa il pokerissimo (6-0) contro la Fermana. Nel girone D, tra le gare principali, il Pontedera ha vinto 4-0 contro la Pistoiese e la Viterbese 2-1 contro la Carrarese. Nel girone E, invece, bella vittoria della Juve Stabia contro il Piceno (3-0) e 2-1 dell’Avellino contro il Latina. Infine, nel gruppo F, 4-1 del Catania alla Vibonese e 5-0 esterno del Palermo contro la Fidelis Andria.

(ITALPRESS).