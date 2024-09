ROMA (ITALPRESS) – Parafrasando la celebre commedia di Giuseppe Patroni Griffi, si potrebbe definire il nuovo programma di Maria Latella (Rai3, dal 10 settembre) “Metti una sera… dopo cena”. E’, infatti, nell’orario in cui solitamente si fa uno spuntino dopo il cinema o il teatro che “A casa di Maria Latella” andrà in onda (la seconda serata) con gli ospiti serviti a tavola con un primo piatto e un dessert. E, naturalmente, con una bella chiacchierata su un tema di politica, economia o di attualità. Saranno quattro, scelti non a caso ma con qualcosa da dire (a vario titolo) sul tema trattato e, possibilmente, con almeno una presenza femminile e quella di un 30-35enne, «una generazione – dice la giornalista – a cui non viene sempre data voce con il rischio di perderci un pezzo di mondo».

Latella torna in Rai (su Rai3, da dove era partita più di vent’anni fa) dopo una lunga militanza su Sky e proprio quando dalla Rai si preferisce uscire piuttosto che entrare: «Mi piace fare le cose in controtendenza. E, poi, credo che il servizio pubblico sia essenziale per la crescita di questo Paese. Sono figlia di insegnanti e mi è stato raccontato che il maestro Manzi è stato un fenomeno che ha cambiato la faccia dell’Italia. Non dico che tutto debba tornare a quella dimensione ma una sera possiamo parlare di un tema che riguarda tante famiglie e farlo con persone che sanno di cosa si parla».

Nella prima puntata il tema sarà quello del problema degli affitti a Milano e a parlarne a tavola con la padrona di casa (la location è un vero appartamento nel palazzo in cui Latella vive a Roma) saranno Ferruccio De Bortoli, lo scrittore Jonathan Bazzi e il comico Edoardo Ferrario. A leggere, anzi a declamare, il menù sarà sempre un attore (si parte con Paola Minaccioni) e, a fine serata, arriverà un ospite a sorpresa che sarà protagonista di un faccia a faccia con Latella: si comincia con Virginia Raggi che, promette la giornalista, «si toglierà qualche sassolino». Sempre, però, con il tono colloquiale che caratterizzerà il programma: «Amo chiacchierare e mi piace farlo a tavola. Vengo da una famiglia del Sud, ricordo ancora le donne anziane che chiacchieravano sedute fuori alla porta di casa. Noi italiani abbiamo questa capacità di raccontarci ed è un peccato perderla. Spesso i ritmi sincopati dei talk show non consentono di sviluppare le conversazioni; a tavola, invece, c’è tempo anche per battute che altrove non verrebbero in mente. Racconteremo agli spettatori anche che cosa mangiamo».

Il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini conferma: «Con “A casa di Maria Latella” vogliamo innovare il tradizionale talk-show, ne abbiamo già tanti. Evitiamo la logica del pollaio e cerchiamo di tirare fuori conversazioni tranquille, dando priorità ai temi e agli ospiti. In questo modo il programma va a rafforzare la già ricca offerta di Rai3». Certo, ammette, «la serata del martedì è già ben presidiata ma esserci è un dovere del servizio pubblico. E, anche se c’è un minimo di sovrapposizione con altri programmi, non siamo preoccupati».

Dopo avere commentato l’ipotesi che nei mesi estivi la voleva come sostituta di Serena Bortone («Ho sentito delle voci come voi ma, dopo avere fatto per tanti anni il sabato e la domenica su Sky Tg24, ho deciso che avrei salvaguardato la vita familiare stando a casa il weekend») e assicurato di «non avere visto alcun paletto finora, riparliamone tra un anno»), Latella conclude affermando che le piacerebbe ospitare alla sua tavola e intervistare Maria Rosaria Boccia anche se «mi ha già preceduto il quotidiano La Stampa».

