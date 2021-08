ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la cultura della prevenzione e della resilienza mettendo al centro gli studenti e gli anziani per farli sentire i veri protagonisti del cambiamento culturale. Questo il cuore del progetto “Pres-Res Roma Capitale 2021”, presentato questa mattina dalla sindaca Virgina Raggi, dal direttore della protezione civile di Roma, Cesare Di Giambattista, e dal presidente del centro studi E.Di.Ma.S., Giulio Marcucci, insieme a Luigi Di Marco, docente di management ai master ‘Official of Preventivo and Emergency Management’ e ‘Emergency Management of Civil Protection’ all’Università Lumsa di Roma.

E’ prevista nell’ambito di questa iniziativa ed è stata presentata questa mattina l’esercitazione di cittadinanza attiva e di protezione civile ‘PREvenzione e RESilieza Roma Capitale 2021’ in programma per il prossimo 21 novembre. Al centro dell’esercitazione i discenti delle due classi dei Master della Lumsa in collaborazione con la Protezione Civile di Roma.

L’attività di esercitazione si svolgerà nel territorio del IX Municipio di Roma e coinvolgerà anche quattro istituti comprensivi e quattro istituti superiori. Il modello esercitativo coinvolgerà anche i cittadini, fino a circa 12 mila persone con l’obiettivo di definire e registrare la percezione del rischio, sul modo in cui gli individui coinvolti percepiscono un determinato periodo.

Prima della prova di esercitazione stessa i discenti dei due master provvederanno a realizzare e consegnare brochure e questionari tematici da consegnare nelle prime settimane dell’anno scolastico agli studenti delle scuole coinvolte e alle loro famiglie.

Per la sindaca Virgina Raggi, “è giusto ricordare che tutte le attività di Protezione civile comprendono sempre una fase di prevenzione e consapevolezza che precede l’azione di protezione civile vera e propria e anche nel caso di questa esercitazione sarà così”. “Questo è un modo per diventare tutti più consapevoli non solo del nostro territorio ma anche dell’importante lavoro che da sempre attua la Protezione Civile”, sottolinea la prima cittadina di Roma.

(ITALPRESS).