MILANO (ITALPRESS) – Nasce la partnership strategica tra Protom e PerDieci con l’obiettivo di accelerare la crescita delle due realtà puntando su intelligenza artificiale, servizi di ingegneria e produzione. Le aziende, fondate dagli imprenditori seriali Fabio De Felice e Alberto Baban, rafforzano così le loro strategie di crescita con un accordo che vedrà una collaborazione strutturata, grazie anche a compartecipazioni societarie. L’intesa è stata firmata questa mattina dagli amministratori delegati delle due aziende: Salvatore Rionero per Protom e Giannandrea Pozzer per la PerDieci.

Protom è una knowledge & technology-intensive firm che opera in modo integrato nei settori della Digital Transformation, del Knowledge Development, dell’Advanced Engineering e dello Smart Manufacturing, supportati in questo dalle competenze dei suoi due Lab attivi rispettivamente nella ricerca e sviluppo e nell’innovazione. Tra i clienti ha realtà come ABB E-MOB, Enersys, Leonardo, Atr, Hitachi Rail, Accenture e NTT Data. Per Protom lavorano più di 280 persone nelle sedi di Napoli e Milano. L’azienda è certificata Elite, il programma di Borsa Italiana per le aziende ad alto potenziale ed è entrata in TechShare è il programma di preparazione alla quotazione di Euronext dedicato alle società tecnologiche.

PerDieci è una holding di partecipazioni italiana con all’attivo 9 aziende Venete appartenenti a diversi settori manifatturieri per le quali lavorano 250 persone. Le accomuna il “cross management”: il modello gestionale che condivide la loro guida strategica e operativa delle diverse aziende che viene condiviso e coordinato in modo trasversale. In questo modello, le competenze e le risorse di vari settori o dipartimenti vengono integrate per ottimizzare le operazioni e migliorare l’efficienza.In continua espansione ha come driver di riferimento l’innovazione e una forte attenzione al capitale umano.

L’accordo verte su tre linee di sviluppo condivise: il potenziamento complessivo delle capacità produttive, sia in Italia che negli USA, la condivisione da parte di Protom delle competenze interne per sostenere il processo di innovazione di tutti i prodotti delle controllate di PerDieci e investimenti congiunti in siti produttivi negli Stati Uniti.

“Nell’ambito delle sue strategie di sviluppo, PerDieci – dice il presidente Alberto Baban – considera particolarmente rilevante poter disporre delle competenze e capacità di eccellenza nell’ambito dell’intelligenza artificiale e nei servizi di ingegneria di Protom, con l’obiettivo di potenziare con tecnologie innovative tutti i prodotti delle aziende controllate”.

“Per Protom – dichiara il Founder Fabio De Felice – la collaborazione con PerDieci, e le sue controllate, rafforza le nostre strategie di crescita a cominciare dal potenziamento dei nostri investimenti negli USA”.

