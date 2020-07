Al via partnership Autogrill-Parmigiano Reggiano

Al via una nuova alleanza fra Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, e il Consorzio Parmigiano Reggiano. Si tratta di una partnership triennale, grazie alla quale il Parmigiano Reggiano sarà disponibile nei punti vendita Autogrill, sulla rete autostradale italiana, a corredo delle ricette proposte in menù e nell’area market. abr/mrv/red