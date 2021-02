ROMA (ITALPRESS) – I primi over 80, che si sono prenotati nei giorni scorsi, hanno varcato oggi i cancelli dello Spallanzani per sottoporsi alla prima dose di vaccino antiCovid. Inizia così, nel Lazio prima regione italiana, la seconda fase che porterà nel giro di poche settimane a dare una immunità a oltre 203 mila anziani, grazie all’utilizzo dei vaccini Pfizer e Moderna. Un inizio che è stato salutato anche dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e dal direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Vaia.

“Oggi era giusto ritornare qui perchè inizia la vaccinazione degli over 80 nella nostra regione” ha detto Zingaretti dopo aver visitato i locali dove già erano pronti i primi anziani in attesa del loro turno.

“Saranno oltre 3mila le persone che saranno vaccinate oggi – ha spiegato – e sono già circa 20mila gli anziani che nelle Rsa e negli ospedali che sono stati vaccinati. Iniziare il vaccino per questa fascia di popolazione è un segnale di grande speranza. Sono già oltre 210mila le prenotazioni che ricevono la data e l’orario, con un sms che viene inviato alcuni giorni prima”. Sono 100 i punti vaccinali, con alcuni hub che si stanno ultimando per aumentare il numero giornaliero di vaccinazioni, quando torneranno ad aumentare le dosi.

“Non è finita – ha ricordato – ma non c’è dubbio che incontrare e salutare questi anziani, che nei mesi scorsi hanno rischiato più di tutti la loro vita a causa del Covid, è un bellissimo segnale di speranza. Mi auguro che la giornata di oggi aiuti a ritrovare fiducia, sembrava non esserci una via di uscita, ma stiamo dimostrando che è stato un colpo drammatico ma ne possiamo uscire”.

Se ci fossero più dosi a disposizione si potrebbe fare molte più vaccinazione, assicura l’assessore D’Amato: “3mila e seicento significa che tra 21 giorni saranno 7mila e duecento. Per noi è importante ed essenziale mettere in sicurezza questa fascia che è quella che ha pagato più di altre”. Ci vorranno 60 giorni per completare le vaccinazioni per gli over 80 e inizieranno, nel frattempo, anche le prenotazioni degli over 75. Parallelamente a questo inizio, grazie al vaccino Astrazeneca, partirà il metodo israeliano, basato sulla fascia d’età e sulle categorie di priorità anche per la prenotazione e vaccinazione di coloro che sono tra i 18 e i 55 anni, la categoria a cui potrà essere somministrato questo terzo vaccino come suggerito dall’Ema.

