TORINO (ITALPRESS) – E’ partito il roadshow della nuovissima Fiat 600e “The Italian Upgrade”, che la porterà in ogni angolo del Bel Paese permettendo a un pubblico selezionato dalle concessionarie ufficiali Fiat di conoscerla da vicino. Saranno 5 i team che gestiranno gli eventi sul territorio in simultanea, 10 i veicoli coinvolti per il trasporto dei materiali di allestimento e 5 i mezzi speciali su cui viaggeranno le vetture di città in città. il tour si snoderà lungo 127 tappe (qui il calendario del Tour 600e), per un totale di 20.000 chilometri percorsi.

Per ogni tappa ci sarà una doppia sessione di appuntamenti dedicati “one to one”, una la mattina e l’altra il pomeriggio con i clienti che attendevano di vederla per finalizzarne l’acquisto. A seguire gli esclusivi Private Party serali con tanto divertimento, musica e oltre 200 invitati attesi per ogni tappa.

Il progetto prevede che a ogni sosta del tour sia allestita, presso il concessionario, un’installazione modulare che racconterà l’anima di Fiat 600e attraverso i luoghi e gli scenari italiani più iconici. Per Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, “Fiat continua a essere leader della mobilità urbana sostenibile e, con la Nuova Fiat 600e, ritorna nel segmento B per offrire un’esperienza di guida vivace, comoda e all’insegna della bellezza. Fiat in Italia vuole essere sostenibile ed accessibile e per questo motivo insieme alla nuova 600 100% elettrica, abbiamo aperto le prenotazioni anche alla versione ibrida con una offerta sotto i 20 mila euro. Ringrazio la nostra rete di vendita per aver aderito, con grande entusiasmo, a questo tour che celebra non soltanto un nuovo modello ma la nostra capacità di essere una squadra coesa che guarda al futuro, ponendo sempre il cliente al centro di tutte le nostre attività”. La Nuova Fiat 600e prende il meglio dei mondi B e B-SUV per offrire un’esperienza bella, gioiosa e per sentirsi coccolati, segnando il ritorno del Marchio nel segmento B. E’ la soluzione ideale per gli amanti della città e incarna perfettamente i valori dello stile italiano e della sostenibilità propri del Brand. Le dimensioni sono 4,17 metri di lunghezza, 5 porte, con abitabilità per 5 persone, 15 litri di spazio interno e un bagagliaio con 360 litri di capacità di carico. Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh garantiscono alla Nuova 600e un’autonomia di oltre 400 km (ciclo combinato WLTP) e di oltre 600 km nel ciclo urbano. Dotata di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione, porta tutti i vantaggi associati alla mobilità urbana ed extraurbana con la Guida Assistita di Livello 2. Due le versioni disponibili: la top di gamma Fiat 600e La Prima e la Fiat (600e)RED, per chi è alla ricerca di una soluzione di mobilità accessibile e sostenibile. Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e)RED è di 35.950euro, che diventa 29.950 euro grazie alle promozioni e agli incentivi statali in caso di rottamazione), mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino è di 40.950 euro.

(ITALPRESS).

– Foto ufficio stampa Fiat –

