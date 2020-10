ROMA (ITALPRESS) – Grazie ad un investimento di 1,2 milioni di euro da parte della Regione Lazio 4 lotti Ater nel quartiere Garbatella saranno ristrutturati con un programma di interventi di riqualificazione e manutenzione. A presentare l’inaugurazione dei lavori, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il commissario Ater Roma, Eriprando Guerritore, il direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, l’Ammistratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa, e Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII. Il sopralluogo sui lotti interessati dai lavori, in via Edgardo Ferrati e via Fausto Vettor, non si è potuto svolgere a causa delle nuove regole imposte dal Dpcm varato ieri: “dovevo fare il sopralluogo al cantiere non l’ho fatto, è un atto di responsabilità, ho cancellato molti appuntamenti perchè genererebbe uno spostamento di persone” ha tenuto a spiegare Zingaretti.

“Oggi – ha spiegato il presidente della Regione – aggiungiamo una tassello nella riflessione sulle periferie della città, per non lasciare dietro nessuno, per combattere a favore della uguaglianza dei diritti, in questo caso dell’accesso alla rete. La regione lazio ha preso di petto questo tema e inizia un progetto storico e di rinascita per Roma e le sue periferie. Siamo in una fase in cui si porta nella città, soprattutto nelle periferie, la modernità e l’innovazione per moltiplicare la possibilità di sviluppo, di uguaglianza dei diritti e di qualità dei servizi per tutti. Si parla tanto di medicina di territorio e telemedicina ma sono credibili se arriva alle persone”.

“Si tratta di un progetto globale che riguarderà 35 quartieri e 15mila appartamenti che cambierà nel profondo la qualità della vita a Roma. Riguarderà tutta la regione Lazio, non solo Roma, e siamo impegnati per portare la banda larga ma anche per riqualificare tutto il patrimonio anche grazie all’ecobonus”.

In particolare questi lavori si inseriscono all’interno dei festeggiamenti per il centenario della Garbatella. Il completamento delle opere è previsto per luglio 2021.

