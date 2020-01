Al via lavori nuova cittadella giudiziaria Catania

Al via lavori nuova cittadella giudiziaria Catania

Ruspe in azione in viale Africa per abbattere il vecchio palazzo delle Poste dove sorgera' la nuova 'cittadella giudiziaria' di Catania. A realizzare i lavori sara' l'associazione temporanea di impresa 'Ico.ser srl' di Gangi (Palermo). fag/pc/red