VENEZIA (ITALPRESS) – Ha preso il via oggi l’anno accademico 2022-23 dell’Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia. Alla cerimonia di inaugurazione, tenuta in mattinata nella biblioteca ‘Dante Alighieri’ dell’Istituto (all’antico Arsenale), ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Promozione del Territorio Paola Mar. L’ammiraglio di divisione Andrea Petroni, comandante dell’Istituto ha portato i propri saluti in mattinata, seguiti da una lectio magistralis di Stefano Soriani, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia dal titolo “La globalizzazione in crisi: deglobalizzazione o riglobalizzazione?”. E’ intervenuto anche l’ammiraglio di squadra Antonio Natale, comandante delle scuole della Marina Militare.

Punto di riferimento per la formazione degli ufficiali, l’istituzione ha recentemente tagliato il traguardo del secolo: dal 1909 ad oggi ha svolto attività quasi ininterrotta di studio, ricerca e formazione.

Foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).