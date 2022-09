VENEZIA (ITALPRESS) – Il Comune di Venezia, in collaborazione con il Servizio veterinario dell’Ulss 3 Serenissima, propone la terza edizione del corso di formazione per proprietari di cani, tenuto da esperti veterinari ed educatori cinofili del Centro Cinofilo Friendlypets. “Quest’anno – spiega l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin – dopo le limitazioni dovute alla pandemia, riusciamo a riproporre il percorso formativo, un’occasione fondamentale che il Comune offre gratuitamente a coloro che amano gli animali per acquisire informazioni qualificate sul comportamento, sulla gestione e sull’educazione del cane per giungere così ad una relazione matura e cosciente tra uomo e animale. Il percorso informativo grazie all’approfondimento normativo delle leggi in vigore, permette inoltre di migliorare e consolidare nei proprietari dei cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabiltà civili e penali”.

Il corso si compone di due parti: base e avanzato. Al corso base può partecipare chiunque possieda un cane o abbia intenzione di adottarne uno e voglia conoscere meglio le caratteristiche e le esigenze del proprio animale. Il corso avanzato è destinato ai soli proprietari di cani valutati come “impegnativi” o a rischio 2 e 3 dall’Ulss, per i quali è obbligatorio il conseguimento del “patentino”. I partecipanti dopo aver frequentato regolarmente il corso base e le due lezioni integrative, dovranno superare un test di valutazione finale. L’iscrizione è gratuita e verrà chiusa al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (65).

Verrà data priorità alle persone che hanno l’obbligo del conseguimento del “patentino” e ai residenti nel Comune di Venezia. Per le iscrizioni è necessario inviare una mail a: info@friendlypets.it.

Foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).