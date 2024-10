VENEZIA (ITALPRESS) – La nuova Stagione di Prosa 2024-’25 del Teatro Toniolo, ideata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in partnership con Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto, domani alza il sipario con lo spettacolo “Alice in Wonderland Reloaded”, in scena dal 22 al 27 ottobre, tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865 e rielaborato nell’impianto estetico dai creativi del Circus-Theatre Elysium di Kyiv. Con un cast di 25 ballerini e acrobati, la Compagnia propone un adattamento scenico avveniristico ed esaltante che arricchisce la linea narrativa del racconto originale. E’ in questa dimensione, di colori, forme e melodie incalzanti, che il viaggio di Alice si compie.

Attraversa i luoghi immaginari della fantasia e incontra i bizzarri personaggi che li popolano ed è proprio qui, nella visione, che il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, Il Gatto del Cheshire, la Regina di Cuori e la Regina Bianca diventano magnifici e reali. La storia di Alice si impreziosisce ulteriormente attraverso un intreccio amoroso: la ragazza si innamora di un Principe Azzurro. Dovranno fare i conti con ostacoli insormontabili! Riusciranno a superare le avversità?

Questo progetto artistico, sofisticato ed elegante, celebrato in tutto il mondo, sarà capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: il circo contemporaneo, la ginnastica acrobatica, la recitazione e la danza. Biglietti in vendita online su Vivaticket e in biglietteria del Teatro.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).