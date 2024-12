VENEZIA (ITALPRESS) – Intelligenza artificiale e Dialogo: questi i due temi che saranno sviluppati nella seconda edizione di “Culturae – Piccoli laboratori di democrazia”, promossa dalla Fondazione Marcianum, con il patrocinio della Regione Veneto e la compartecipazione della Fondazione Venezia. Quattro appuntamenti, due in plenaria e due on-line, rivolti ai giovani delle Consulte studentesche del Veneto, aperti questa mattina, all’Auditorium dell’M9, con l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale”. A portare ai convenuti il saluto della Città e suo personale, l’assessore comunale alle Politiche educative, Laura Besio.

“Di intelligenza artificiale – ha osservato l’assessore – si parla oggi molto, e non sempre a proposito: è quindi importante che questo tema, dalle mille sfaccettature, venga sviluppato in maniera organica, alla presenza di esperti, con i giovani, creando con loro un dialogo costruttivo, che li faccia riflettere, per capirne le virtù, ma anche i limiti e i difetti.”

L’incontro odierno, impreziosito dall’intervento, in video, del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, è stato aperto dalle relazioni di due docenti universitarie (Barbara Caputo, del Politecnico di Torino, e Teresa Scantamburlo, di Ca’ Foscari) a cui è seguito un dibattito, moderato dal docente e divulgatore Rudy Bandiera, a cui hanno preso parte attivamente gli studenti.

Il calendario dell’iniziativa prevede ora due incontri on-line: nel primo, fissato per il 12 febbraio, i ragazzi potranno dialogare con la rettrice di Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello; nel secondo, il 26 febbraio, l’ospite sarà il sindaco di Treviso, nonché presidente dell’Anci Veneto, Mario Conte. L’ultimo appuntamento, all’M9, è invece programmato per il 27 marzo, e avrà come tema centrale, il Dialogo.

“Anche quest’anno il nostro obiettivo – ha spiegato il presidente della Fondazione Marcianum, Roberto Crosta – è quello di offrire ai ragazzi un’occasione di formazione e di crescita spendibile sia in ambito scolastico che nella società civile”.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).