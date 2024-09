PESCARA (ITALPRESS) – Analizzare lo scenario economico nazionale in vista delle nuove sfide legate alla transizione digitale ed ecologica, al fine di individuare nuovi obiettivi di crescita per la Regione e il Paese, definendo le linee guida per lo sviluppo di nuove tecnologie legate all’AI. È questo l’obiettivo che si pone la quarta edizione dell’Abruzzo Economy Summit, la kermesse economica ideata dall’agenzia di comunicazione Mirus e promossa dalla Regione Abruzzo che si terrà dal 19 al 20 settembre a Pescara (Aurum, Largo Gardone Riviera). Tra gli ospiti, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Guido Crosetto, Ministro della Difesa; Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo; Carlo Masci, Sindaco di Pescara; Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati; Gabriele Fava, Presidente INPS; Dario Lo Bosco, Presidente RFI e Academy Polo Infrastrutture FS; Giovanni Malagò, Presidente del CONI; Paolo Mieli, giornalista, saggista, conduttore televisivo e opinionista italiano; Stefano Pontecorvo, Presidente di Leonardo e Cristina Sgubin, membro del CdA di ENI.

“Sono profondamente orgoglioso di dare il benvenuto a Pescara alla quarta edizione dell’Abruzzo Economy Summit, un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un’occasione fondamentale per discutere il futuro economico della nostra regione e dell’intera Nazione. In un’epoca di grandi trasformazioni, come quella che stiamo vivendo, la transizione digitale ed ecologica ci pone di fronte a sfide e ad opportunità. Il summit è il luogo ideale per confrontarsi e mettere a terra strategie con alcuni tra i più illustri esponenti del mondo economico, politico e accademico italiano. L’Abruzzo, con la sua tradizione di resilienza e innovazione, è pronto a svolgere un ruolo da protagonista in questa fase cruciale di sviluppo. La nostra ambizione è di cogliere il flusso di cambiamento potenziando il percorso di crescita sostenibile e inclusiva sui cui siamo già avviati. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti e gli ospiti illustri per il loro prezioso contributo. Sono convinto che da questo appuntamento emergeranno intuizioni, soluzioni e nuovi tracciati da esplorare”, ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“L’evento si conferma come un’importante piattaforma di dialogo e confronto per il futuro economico del nostro territorio. Considero questa occasione un momento chiave per tracciare le linee guida che guideranno lo sviluppo economico della nostra regione nei prossimi anni. Vogliamo che l’Abruzzo diventi un modello di riferimento a livello nazionale per l’innovazione e la sostenibilità, valorizzando le eccellenze del territorio e promuovendo un approccio integrato che metta al centro l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la crescita inclusiva. La transizione digitale ed ecologica rappresenta una sfida di enorme portata: è una straordinaria opportunità per rilanciare le nostre attività produttive e renderle più competitive, innovative e sostenibili. L’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, non solo può migliorare l’efficienza dei processi produttivi, ma anche aprire nuove strade per la creazione di valore, per il nostro tessuto imprenditoriale e per l’intera comunità. Il nostro obiettivo è sostenere le imprese locali in questo percorso, offrendo loro gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare con successo questa rivoluzionaria fase di trasformazione”, ha commentato l’Assessore Regione Abruzzo alle Attività Produttive, Ricerca Industriale, Lavoro, Tiziana Magnacca.

“L’obiettivo degli Stati Generali dell’Economia è quello di mettere insieme imprenditori abruzzesi, politica nazionale, locale e grandi realtà del nostro Paese aprendo una discussione sui temi più importanti in ambito economico. In questa quarta edizione potremo contare su ospiti di alto profilo e segnalo con piacere, ad esempio, la grande presenza di relatrici, un record rispetto agli scorsi anni. I temi spazieranno dall’analisi sulle sfide e le esigenze del settore industriale in Italia alla transizione digitale, senza dimenticare la sostenibilità. L’Abruzzo Economy Summit è il punto di incontro perfetto per discutere insieme di nuove strategie per la crescita della Regione e del Paese, come facciamo con successo e stabilmente da anni”, dichiara il fondatore dell’agenzia di comunicazione Mirus, Michele Russo.

Nel programma anche altri relatori tra cui: Valentino Valentini, Vice-ministro Imprese e Made in Italy; Tiziana Magnacca, Assessore Regione Abruzzo alle Attività Produttive, Ricerca Industriale, Lavoro; Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo; Antonella Santuccione Chadha, Presidente Women’s Brain Foundation e Neuroscienziata; Valentino Confalone, President and Managing Director Novartis; Michele Di Bartolomeo, Presidente Odcec Pescara; Mauro Fabris, Vicepresidente Strada dei Parchi; Maria Rosaria Guarniere, Direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto del Gruppo Terna; Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato RFI; Riccardo Toto, Direttore generale Renexia Spa; Paride Vitale, Strategic & Creative PR e Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS.

Inoltre saranno presenti Paolo Agnelli, Presidente Confimi Industria; Luciano Ardingo, Amministratore Delegato SPEE; Diego Cattoni, Presidente Aiscat; Regina Corradini D’Arienzo, Amministratore Delegato Simest; Fabrizio Iaccarino, Head of Institutional Affairs Italy Enel; Aldo Isi, Amministratore Delegato Anas; Umberto Lebruto, Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani; Massimiliano Mancusi, Presidente Mancusi SpA; Giuseppe Mauro, Economista e professore ordinario di Politica Economica Ud’A; Simone Nisi, Direttore Affari Istituzionali di Edison; Alessandra Priante, Presidente Enit; Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave; Giuseppe Santonato, AI Leader di EY EMEIA e AI Transformation Leader di EY Italia; Massimo Schirò – Head of Legal Affairs Sace; Umberto Sgambati, Presidente Proger SpA; Pierluigi Verbo, Head of Public Sector & Government KPMG e Stefano Za, Presidente Corso di Laurea Economia e Management.

A moderare le tavole rotonde saranno Laura Chimenti, giornalista RAI e anchorwoman del TG1, Nicola Porro, giornalista, saggista e autore televisivo italiano, e Luca Telese, giornalista, autore e conduttore televisivo.

