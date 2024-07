GENOVA (ITALPRESS) – Prende il via oggi con l’apertura all’invio di idee innovative la dodicesima edizione di SMARTcup Liguria, il concorso promosso da Regione Liguria, e gestito da Filse, che sostiene i talenti imprenditoriali favorendo la nascita di start up e spin-off provenienti dal mondo della ricerca. Quattro i settori di riferimento per l’invio delle idee di impresa, prima tappa del concorso che terminerà il 12 settembre 2024: ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean Tech & Energy e Industrial. “L’innovazione è motore dell’economia, dai settori più tecnologici a quelli più tradizionali, e la Regione è in prima fila nel sostenere questo fermento di idee, che sul nostro territorio è molto diffuso e prolifico – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Per accompagnare il passaggio da idea ad impresa, tramite Filse, Regione Liguria ha avviato negli anni SMARTcup Liguria, la competizione con cui abbiamo sinora accolto 452 proposte progettuali e permesso la nascita di 60 startup. L’auspicio di questa nuova edizione – aggiunge l’assessore – è quello di incrementare ulteriormente questi numeri, grazie anche a una sinergia consolidata del network regionale”.

Prosegue anche in questa edizione il tandem tra SMARTcup e Start Cup UNIGE, la competizione organizzata dall’Università di Genova rivolta agli accademici. Dal 16 al 27 settembre tutti i proponenti potranno partecipare gratuitamente agli appuntamenti formativi dell’Academy SMARTcup, un’importante opportunità formativa e di conoscenza dove i team imprenditoriali potranno incontrare esperti in tema di creazione e sviluppo di impresa. La presentazione dei business plan, valida per l’accesso alla fase finale del concorso, è aperta a tutti i candidati fino al 7 ottobre: rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e finanziario del territorio, selezioneranno i progetti finalisti per l’elevator pitch di fine ottobre, l’evento conclusivo di premiazione che verrà organizzato presso il BIC di Genova, l’incubatore di Filse.

I quattro migliori progetti di SMARTcup Liguria potranno beneficiare per sei mesi dei servizi di incubazione al BIC Genova e partecipare al PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione che quest’anno si terrà il 5 e 6 dicembre all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dei 44 finalisti liguri, finora ben 11 sono stati selezionati per la seconda fase e in 2 hanno conquistato il primo premio della loro categoria, aggiudicandosi i 25 mila euro in palio. “Le opportunità per i partecipanti di SMARTcup Liguria non finiscono qui, grazie ai premi speciali assegnati nel corso dell’evento finale dai partner di SMARTcup Liguria: l’Università di Genova, i Centri di ricerca, le Grandi Imprese, i distretti e poli di ricerca e innovazione, gli incubatori attivi in Liguria e tutti gli stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione regionale – comunica il vicedirettore generale di Filse Maria Nives Riggio – In parallelo a SMARTcup Liguria apre anche quest’anno la call SMARTcup PLUS, alla sua quarta edizione. La competizione premia i risultati e i successi delle startup e delle PMI innovative che hanno partecipato alle passate edizioni di SMARTcup Liguria ed è aperta anche a tutte le startup e PMI innovative iscritte nel Registro Speciale delle CCIAA con sede operativa in Liguria”.

