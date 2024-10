ROMA (ITALPRESS) – Comincerà ad Orano, dal 7 al 10 novembre, la Coppa del Mondo 2024/2025 per la sciabola azzurra. In Algeria sono in programma competizioni individuali e a squadre, sia maschili e femminili. Il ct Nicola Zanotti, dopo il primo allenamento collegiale svolto presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, ha varato una convocazione con tanti giovani e l’obiettivo di dare fiducia, all’alba del nuovo quadriennio, ad elementi che avranno così possibilità per dimostrare il proprio valore. Saranno 24, in tutto, gli azzurri in pedana equamente suddivisi tra uomini e donne. Al maschile saranno in gara nell’individuale Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Francesco Bonsanto e Giovanni Repetti. Il gruppo femminile sarà invece composto da Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Giulia Arpino, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Mariella Viale, Michela Battiston e Rebecca Gargano. Il lungo weekend sulle pedane algerine si dipanerà in quattro giornate: giovedì 7 e venerdì 8 andranno in scena gironi e turni preliminari, prima per gli uomini e poi per le donne, sabato 9 sarà la volta dei tabelloni principali delle due gare individuali. Chiusura domenica 10 con le competizioni a squadre. Al maschile l’Italia presenterà un quartetto composto da Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Dario Cavaliere. Nella competizione femminile, infine, il team azzurro si schiererà con Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo e Manuela Spica.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]