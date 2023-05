NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oggi con la cerimonia di inaugurazione ha preso il via la seconda edizione di “Italy on Madison”. L’evento ideato dall’Agenzia per il Commercio Estero, prende il via e fino al 28 maggio offrirà una serie di eventi speciali ed eventi culturali che metteranno in risalto i migliori marchi e la grande ristorazione italiana. Come tradizione a dare il via alla Italy on Madison, il Direttore dell’Agenzia ICE di New York, coordinatore della rete USA Antonino Laspina, che nel suo discorso di apertura, che come tradizione si è svolto presso la sede dell’Italian Trade Agency 33 East 67th Street, ha ringraziato le autorità ed i tanti newyorkesi intervenuti ed ha ribadito la gioia ed il piacere di vedere le eccellenze italiane “sfilare” insieme in questo speciale appuntamento del made in Italy a Manhattan. Un programma molto intenso di iniziative quello di questa seconda edizione: seminari, sfiliate, cocktail, incontri con i media e con la grande community di New York.

I grandi marchi della moda e del design italiano e l’alta ristorazione Made in Italy mostreranno tutta la loro eccellenza in una delle strade più iconiche del mondo: la Madison Avenue di New York. “E’ davvero un grande privilegio poter dare il via a questa seconda edizione dell’Italy on Madison – ha dichiarato Antonino Laspina, Direttore dell’Agenzia ICE di New York, coordinatore della rete USA -. L’evento “Italy on Madison 2023” intende essere un ulteriore supporto in attività promozionali e di comunicazione alle imprese italiane che operano nel più “italiano” shopping district fuori dall’Italia. È una occasione per trasformare ulteriormente il grande potenziale di mercato in business per le imprese del Made in Italy, è anche una grande occasione per rendere ancora più coeso il rapporto tra le istituzioni e le imprese nella promozione del grande prodotto italiano”.

