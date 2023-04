MILANO (ITALPRESS) – Partenza parallela nel weekend per le ultime due serie delle cinque che interessano il Pirelli Star Rally4, il primo monomarca che coinvolge tutti i campionati italiani indetti da ACI Sport (CIAR-Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco; CIRT-Campionato Italiano Rally Terra; CIRA-Campionato Italiano Rally Asfalto) e le due serie private nazionali più seguite (IRC-International Rally Cup e Challenge Raceday Terra).

Di scena all’isola d’Elba il primo dei quattro appuntamenti della seguitissima serie IRC-International Rally Cup, mentre a Verona fa il suo debutto stagionale il Campionato Italiano Rally Asfalto al Rally Due Valli, gara valevole anche per la zona 3 del CRZ, la serie regionale ACI ai cui piloti Pirelli riserva l’apprezzatissimo Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Una delle gare cult della specialità dove i piloti Pirelli che corrono con le vetture a due ruote motrici hanno aderito in massa. Dei 54 piloti che si sono sinora iscritti al Pirelli Star Rally4 sono infatti ben 19 quelli che si sfideranno sulle difficili strade dell’isola: 11 al volante delle Rally4 Peugeot e Renault nella categoria Due Ruote Motrici Prestige, 8 con le Peugeot 208 R2 nella categoria Due Ruote Motrici Sport.

I primi si contenderanno un montepremi stagionale in denaro di 50.000 € oltre ad altri premi in pneumatici Pirelli, per i secondi il bottino in denaro da spartirsi è di 33.000, sempre senza contare gli ulteriori premi in natura. Piloti da battere? Tanti, anche se i palmares indicano in Giacomo Guglielmini (Peugeot 208 Rally4) e Alessandro Zorra (Peugeot 208 R2) i rispettivi riferimenti iniziali delle due categorie.

Rally Due Valli (CIRA e CRZ Zona 3): Rimasto a inizio stagione senza monomarca dedicati, il Campionato Italiano Rally Asfalto ha trovato nella Pirelli il suo nuovo traino in fatto di premi per favorire l’attività di una serie dedicata ai privati. Da sempre gara dal grande seguito, anche con la nuova validità CIRA il Rally Due Valli promette lotta e incertezza sia in chiave Tricolore che per quel che riguarda il CRZ. A questo proposito il Trofeo Pirelli Accademia CRZ è arrivato alla vigilia di questa gara vicino a quota 100 iscritti nonostante non tutte le 9 Zone su base geografica siano ancora partite.

Il Due Valli darà il via anche nel Veneto alla caccia non solo ai premi del Trofeo Pirelli Accademia CRZ 2023 ma anche al titolo della Coppa Italia, che riunirà a fine stagione per un confronto in gara unica i migliori di tutte le Zone.

Intanto Elwis Chentre, lo scorso anno vincitore della Zona 1 e poi della Coppa Italia ha già lanciato ad Alba la sua personale corsa al bis 2023, vincendo la gara del CRZ del Rally regione Piemonte.

