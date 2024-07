ROMA (ITALPRESS) – Dopo il sold out della data zero a Crema, Ermal Meta è pronto per partire questa sera con il suo nuovo tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, che lo porterà nei prossimi tre mesi in tutta Italia. L’artista ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante, cuore pulsante dello show sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio, una riflessione sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a sua figlia Fortuna nata lo scorso 19 giugno. Al fitto calendario in continuo aggiornamento si aggiungono due date: 12 agosto Piazza XX Settembre, Civitanova Marche (MC) e 1 settembre Vicenza in Festival, Piazza dei Signori – Vicenza.

Ermal Meta ha fortemente voluto l’iniziativa “Palco aperto” che darà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti, selezionati tra le molte candidature arrivate on line, di avere uno spazio e aprire le date del suo tour. L’impulso che ha dato vita a “Palco aperto” nasce da lontano, dagli anni di gavetta di Ermal e dal suo desiderio profondo di condividere il palco con chi quella gavetta, magari, la sta ancora facendo. Gli artisti sin qui confermati che si esibiranno nel mese di luglio sono: Veronica Di Nocera l’8 luglio ad Alife (CE), Filippo Omarini il 12 luglio a Varallo Sesia (VC), Guidoboni il 13 luglio a Verona, Stefano Devalle e Fellow il 18 luglio a Cervere (CN), Edoardo Chiesa e Nim il 19 luglio a Genova, Davide Beraldo e Alvise Nodale il 28 luglio a Palazzolo Dello Stella (UD). I biglietti del tour sono in prevendita su TicketOne.

