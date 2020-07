Inizia la sfida tra le società schermistiche per aggiudicarsi il Contest Video “Pronti, a voi!”. La Federazione Italiana Scherma, su proposta della Commissione Propaganda, ha indetto un concorso finalizzato a premiare la società che realizzerà il miglior video promozionale per la ripresa delle attività schermistiche post-pandemia. Il video, che dovrà avere una durata massima di 7 minuti, dovrà essere incentrato principalmente sul messaggio promozionale (esplicito o subliminale) che la società intenderà fornire al fruitore del video stesso, circa la ripresa delle attività schermistiche (delle varie categorie e armi), nell’ambito delle proprie sale di scherma. Ovviamente all’interno del video potranno anche esserci brevi richiami alle bellezze della città che ospita la società di scherma, la storia del Club e le attività svolte in tempi Covid-19. Lo scopo del Contest Video è quello di lanciare, attraverso immagini, suoni e voci, un chiaro segnale promozionale che invogli a calcare le pedane di scherma, ne veicoli i valori e coinvolga anche i non addetti ai lavori. Entro il 15 ottobre 2020 tutte le società schermistiche affiliate alla Federazione Italiana Scherma potranno partecipare al contest inviando i loro video agli indirizzi mail: federschermatv@gmail.com e media@federscherma.it. La Commissione giudicatrice che sarà appositamente composta, valuterà il video nella sua interezza, la qualità di registrazione, gli effetti scenici, la regia, la fotografia e le caratteristiche promozionali che lo contraddistinguono. I fattori di giudizio saranno pertanto la qualità del video, l’intensità e la specificità del messaggio promozionale e la capacità di produrre enfasi emozionale. In palio per la società vincitrice vi è un kit promozionale contenente materiale schermistico in plastica. Le società classificatesi al secondo ed al terzo posto riceveranno una targa. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel corso del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” 2021.

(ITALPRESS).