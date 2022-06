Al via il Centro Agritech, dal Pnrr 320 milioni per la ricerca

Prende il via "Agritech", il Centro Nazionale per lo sviluppo delle nuove tecnologie in agricoltura. Un progetto dal valore di 350 milioni, di cui 320 a carico del Pnrr, basato sull’utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo sostenibile delle produzioni agroalimentari. Ente promotore e responsabile dell’Hub nazionale è l’Università Federico II di Napoli. fsc/gtr