AUBURN HILLS (USA) (ITALPRESS) – Alimentazione elettrica, capacità 4×4 e prestazioni top saranno i temi principali dell’edizione di quest’anno dell’Easter Jeep Safari, la “home away from home” del marchio Jeep. Protagonista assoluto dell’evento il meglio della produzione dei team di Jeep e Jeep Performance Parts by Mopar (JPP) saranno protagonisti con una straordinaria gamma di concept 4×4 e 4xe personalizzati per conquistare gli iconici tracciati in terra rossa di Moab, Utah. Migliaia di appassionati e fedelissimi del marchio provenienti da tutto il mondo faranno tappa a Moab dal 9 al 17 aprile per il tradizionale raduno annuale: una settimana dedicata alla guida off-road tecnica su tracciati suggestivi.

“L’Easter Jeep Safari è l’occasione perfetta per il marchio Jeep per spingersi oltre i limiti dello sviluppo di veicoli a quattro ruote motrici e, soprattutto, per rimanere in contatto con i clienti” ha dichiarato Jim Morrison, Senior Vice President e Head of Jeep Brand North America. “Moab è un rito di passaggio per molti proprietari di Jeep, e possedere una Jeep vuol dire immergersi completamente in tutto ciò che il marchio Jeep rappresenta. Che si tratti di un concept o dell’ultimo modello di serie prodotto da Jeep, durante questo evento i nostri clienti hanno la possibilità di toccare con mano e sperimentare in prima persona i nostri progetti. Dal veicolo BEV per la guida off-road al potente fuoristrada adatto a qualsiasi terreno, ogni concept riflette fedelmente le richieste dei nostri clienti e offre una visione di quale potrà essere il futuro del marchio Jeep e dell’off-roading”.

Quest’anno 10 concept targati Jeep e JPP unici nel loro genere sono dotati di propulsori di ultima generazione. A nobilitare l’eccezionale gamma il ritorno trionfale della Jeep Wrangler Magneto, il primo concept elettrico a batteria (BEV) del marchio Jeep. Ancora più potente e migliorata nelle prestazioni, Jeep Wrangler Magneto 2.0 testimonia, insieme ad altri quattro concept Jeep 4xe, l’impegno del marchio Jeep nei confronti della missione “Libertà a zero emissioni”. Inoltre, ogni concept prevede la produzione e il prototipo JPP di Mopar, sviluppato con specifiche rigorose tenendo conto della leggendaria capacità 4×4.

“Considerando la nostra collaborazione con il marchio Jeep, non esiste migliore posto al mondo dell’annuale Easter Jeep Safari per mostrare agli amanti del fuoristrada i nostri prodotti più recenti e le ultime novità in fatto di personalizzazione” ha affermato Mark Bosanac, North America Vice President, Mopar Service, Parts & Customer Care. “A differenza di altre offerte aftermarket, i nostri Jeep Performance Parts ufficiali collaudati sono specificamente creati e progettati per affrontare i percorsi più duri del mondo”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com