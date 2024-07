ROMA (ITALPRESS) – Partono gli ordini di Nissan X-Trail MY24, con un’offerta rimodulata e adeguata alle esigenze dei clienti, con maggiori equipaggiamenti di serie e prezzi allineati alla versione precedente. In tale ottica, esce di gamma la versione base Visia e la nuova versione d’ingresso è ora Acenta.

X-Trail è offerto in quattro allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Trek, Tekna tutti con propulsore e-Power, disponibili con 5 o 7 posti, trazione 2WD o e-4ORCE 4WD. Con il lancio del MY24, tante le novità per l’intera gamma, con prezzi allineati a quelli della versione precedente. La versione di ingresso Acenta ha un nuovo quadro strumenti FULL TFT da 12.3″, ora di serie insieme alla tecnologia Easy Access – che permette la chiusura/apertura della vettura a seconda che ci si avvicini o allontani dal veicolo – e al caricatore Wireless per smartphone. All’interno, il cruscotto e le coperture delle portiere sono ora di colore nero per migliorare ulteriormente l’armonia cromatica dell’abitacolo.

Inoltre, i cerchi in lega da 18″ hanno un nuovo disegno, per un look robusto e allo stesso tempo elegante. Prezzi a partire da 41.100 euro, invariati rispetto alla versione precedente.

Per l’allestimento N-Connecta, ancora più tecnologia a bordo con il sistema di assistenza alla guida ProPILOT con Navi-Link ora di serie, così come l’apertura elettronica del bagagliaio che include il kick sensor per aprire il portellone senza mani. Inoltre, insieme al Wireless Apple Car Play, ora è disponibile anche Android Auto Wireless. Per N-Connecta 5 posti 2WD, il prezzo è invariato rispetto alla versione precedente e pari a 42.600 euro. Per le versioni 5 posti e-4ORCE 4WD e 7 posti e-4ORCE 4WD, a fronte di più contenuti, il prezzo finale resta pressochè invariato con uno scarto di 30 euro rispetto al passato. Il nuovo allestimento N-Trek, che si posiziona al top della gamma X-Trail, ha il frontale con una nuova finitura di colore scuro che circonda la tipica griglia V-Motion, il lato inferiore protettivo dei paraurti anteriore e posteriore ha una finitura in colore canna di fucile, mentre le calotte degli specchietti retrovisori sono di colore nero. I nuovi fendinebbia a Led sono stati integrati nella sezione inferiore del paraurti anteriore. I clienti che vogliono rendere la propria vettura ancora più resistente e versatile possono acquistare il pacchetto opzionale che comprende tappetini in gomma e rivestimento reversibile – con un lato lavabile – del bagagliaio. I prezzi di X-Trail N-Trek partono da 47.800 euro.

Sull’allestimento Tekna viene introdotto l’Intelligent Rear View Mirror (finora disponibile solo su Nissan Ariya), che trasforma lo specchietto retrovisore interno in un display che offre una visibilità ottimale nella parte posteriore della vettura, per manovre facili e sicure. I cerchi in lega da 19″, già di serie su Tekna, si rinnovano completamente con un disegno ancora più moderno e dinamico. Per tutte le varianti dell’allestimento Tekna, le maggiori dotazioni di serie della vettura lasciano i prezzi praticamente invariati, ovvero, anche qui, con uno scarto di 30 euro rispetto al passato, e partono da 48.600 euro.

