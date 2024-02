TORINO (ITALPRESS) – Jeep Renegade festeggia il suo decimo anniversario con un numero impressionante di quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Riconosciuta come l’erede moderna della Willys e fedele a questa progenie, è diventata un modello iconico con un design esterno unico e coerente.

Combinando un’eccezionale esperienza fuoristrada con le sue dimensioni compatte e il suo design sobrio e al contempo accattivante, Jeep Renegade è la compagna ideale per la vita urbana, le brevi escursioni in città e i viaggi avventurosi.

“La nuova Jeep Renegade 2024 segna una svolta. Sulla base della sua eredità, che fonde la capacità di andare ovunque con un’attualità urbana, offre ora un nuovo sistema di infotainment con un’elaborazione 5 volte più veloce, display Full HD più grandi e una connettività eccezionale, garantendo un’esperienza di guida avanzata di serie su tutti i livelli di allestimento. Grazie a questi miglioramenti di prodotto, la nuova Jeep Renegade MY24 continuerà a essere una delle protagoniste del segmento B-SUV” ha commentato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa.

Tecnologia evoluta con il nuovo sistema di Infotainment, display radio full HD da 10,1 pollici e schermo del cluster da 10,25 pollici, Apple CarPlay e Android Auto senza fili e nuova telecamera digitale HD. Presenta una nuova gamma che risponde alle diverse esigenze dei clienti con cinque diversi livelli di allestimento: Renegade, Altitude, Summit, Overland e Trailhawk. Una gamma 100% elettrificata che include prestazioni e-Hybrid ottimizzate che migliorano il consumo di carburante e le emissioni di CO2: prosegue l’impegno di Jeep verso la libertà a zero emissioni. La Jeep Renegade 2024 sarà disponibile con l’apertura degli ordini all’inizio di febbraio.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).