TORINO (ITALPRESS) – Al via gli ordini della Jeep Avenger Model Year 2024. “Siamo estremamente orgogliosi dell’eccezionale successo della nuova Jeep Avenger in Europa, che vanta già più di 40.000 ordini registrati da parte dei clienti. Ora abbiamo ampliato la nostra offerta con una gamma completa di propulsori e una nuova proposta di allestimenti e optional come l’Open-Air Sky Roof, per assicurare una maggiore libertà di scelta: un tratto tipico del DNA del brand Jeep” ha dichiarato Eric Laforge, Head of Jeep Brand in Europa. La nuova Jeep Avenger è un SUV compatto che incarna l’essenza del marchio Jeep, abbinando qualità in fuoristrada, stile, funzionalità e tecnologia in un’unica soluzione. Jeep Avenger rappresenta la quintessenza della pura espressione di “concentrated Freedom” in un formato compatto, offrendo le prestazioni tipiche di Jeep in svariate condizioni, tanto su strada quanto off-road. E tra i suoi tanti primati, è il primo SUV Jeep in ottantadue anni di storia disegnato fuori dagli Stati Uniti, presso il Design Studio Jeep di Torino. Per soddisfare l’ampio ventaglio di esigenze dei clienti, alla costante ricerca di volumi capienti, stile, tecnologie d’avanguardia, comfort in dimensioni compatte, e per garantire loro allo stesso tempo il massimo della flessibilità tra tre diversi tipi di propulsione, Jeep ha ampliato la nuova gamma Avenger MY24: viene introdotta la versione e-Hybrid, caratterizzata da una soluzione powertrain eco-consapevole insieme alle varianti 100% elettriche e con motore a combustione interna, in linea con l’impegno a lungo termine del brand di garantire libertà di scelta e offrire ai clienti la flessibilità necessaria per soddisfare le loro esigenze.

La versione 100% elettrica è dotata di un motore elettrico da 400 volt, che garantisce sino a 600 km di autonomia nel ciclo WLTP, per una guida in ambiente urbano senza pensieri. Il caricabatterie rapido consente inoltre di raggiungere un’autonomia giornaliera di 30 chilometri in soli tre minuti.

La versione e-Hybrid offre anch’essa un’esperienza di guida estremamente fluida, combinando il meglio delle tecnologie del motore elettrico e di quello a combustione. Le prestazioni dell’auto sono garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’auto è stata progettata per garantire un’efficienza ottimale a livello di consumi, con una riduzione del 15% delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali motori con cambio automatico. La versione a benzina è dotata di un motore a benzina da 1,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, con cambio manuale a 6 rapporti.

La nuova Jeep Avenger MY24 si caratterizza per inediti miglioramenti a livello di comfort, incluso il tetto panoramico Open-Air per un’esperienza di guida piacevole e un sedile di guida a regolazione elettrica con funzione di massaggio e materiali in pelle, per garantire un supporto ottimale, disponibile con tutti i diversi tipi di propulsione. Inoltre, in risposta ai feedback ricevuti dai clienti e alle domande del mercato in continua evoluzione, la nuova Jeep Avenger MY24 sta ora attraversando un processo di semplificazione della gamma, insieme a una razionalizzazione dei contenuti e ad una scelta delle caratteristiche principali, così da soddisfare tutte le aspettative dei clienti. Questo facilita un processo decisionale più uniforme per gli acquirenti e assicura che ogni componente sia in linea con le necessità pratiche ed emotive del consumatore moderno. Questa integrazione di contenuti più “ragionati” rispecchia la dedizione Jeep verso la customer satisfaction, con l’intento di offrire una gamma raffinata e di rilievo.

L’allestimento Longitude vanta un incredibile ventaglio di caratteristiche per gli esterni e per gli interni. All’esterno, è dotato di cerchi in lega da 16″, proiettori full LED, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, eleganti piastre sotto-scocca di colore grigio. L’interno emana uno charme sofisticato, con un cruscotto a grana nera e comodi sedili in tessuto. Tra le caratteristiche degne di nota compaiono il quadro strumenti da 10,25″, un cluster full digital da 7”, il sistema cruise control, un set di funzioni di sicurezza senza compromessi, tra cui la frenata d’emergenza autonoma, il riconoscimento dei segnali stradali, il lane-keep assist, il driver attention assist, l’hill descent control, Selec-Terrain – per garantire il giusto comportamento del veicolo grazie alle capacità all-weather e all-terrain – sensori di parcheggio posteriori, freno di stazionamento elettrico. Longitude offre anche elementi pratici come la box telematica con servizi connessi. Tra gli ulteriori vantaggi, specifici per il modello 100% elettrico, ci sono il climatizzatore automatico monozona, funzione Keyless-Go, il cavo di carica a 3 modalità.

L’allestimento Altitude vanta esterni eccezionali con cerchi in lega da 17” e piastre sotto-scocca in argento che non passano certo inosservate. Gli interni si caratterizzano per una perfetta miscela di praticità, grazie ai sedili premium in tessuto/vinile e agli inserti interni. La maggiore adattabilità dello spazio di carico è resa possibile grazie all’innovativo pavimento di carico ad altezza regolabile, integrato dal volante in pelle sintetica, per conferire un tocco sofisticato. Le caratteristiche più rilevanti sono la comodità del sistema Cruise Control adattivo (ACC) e del cluster full digital da 10,25″. L’allestimento Summit si impone per i suoi eccezionali elementi di design e per le sue caratteristiche avanzate. Gli esterni sono caratterizzati da eleganti cerchi in lega da 18” e da fari anteriori e luci posteriori totalmente equipaggiate con LED, che conferiscono un tocco raffinato all’aspetto estetico. L’interno viene messo in risalto da una luce ambiente multi-colore, facendo di Summit la scelta ideale per quanti cercano il mix perfetto tra stile e caratteristiche avanzate. Lo specchio retrovisore “frameless” elettrocromico aggiunge un tocco elegante e contemporaneo agli interni. La variante include caratteristiche d’avanguardia, tra cui il proximity keyless entry e l’engine start, un comodo caricatore wireless, il monitoraggio dei punti ciechi, la videocamera posteriore da 180°, con una prospettiva esclusiva “drone view”.

Le manovre diventano agevoli grazie ai sensori di parcheggio 360°, mentre gli abbaglianti automatici e gli specchietti elettrici pieghevoli contribuiscono a garantire la comodità globale di questo modello. Il portellone motorizzato hands-free garantisce un facile accesso, mentre le versioni 100% elettrica e e-Hybrid includono anche la tecnologia di guida autonoma L2, per assicurare un’esperienza di guida indimenticabile.

La nuova Jeep Avenger MY24 continua a offrire l’opzione del motore a combustione interna (ICE). Questa opzione ora è disponibile per tutti i mercati per gli allestimenti sia Longitude sia Altitude.

