TORINO (ITALPRESS) – Lancia inaugura “Nuova Ypsilon Experience Days”, un’iniziativa non convenzionale concepita per celebrare, al di fuori degli esclusivi showroom Lancia, l’eleganza, l’innovazione e il piacere di guida del nuovo modello. A partire da questa settimana e fino al 15 dicembre, infatti, le 160 Case Lancia presenti in Italia individueranno le location più suggestive del loro territorio, quelle con maggiore affluenza e fascino, per far vivere una brand experience coinvolgente in loco. Sarà quindi possibile ammirare l’affascinante Nuova Ypsilon davanti agli hotel di charme più prestigiosi o nelle gallerie commerciali più famose, ma anche nelle zone vivaci della movida notturna o nelle vie adiacenti i teatri o i musei di fama internazionale. Tutti i siti sono accomunati da quella eleganza che rende l’Italia un luogo unico al mondo, ricco di storia, arte e cultura. In particolare, in ciascuna location e per l’intero week-end, sarà allestita un’area espositiva brandizzata Lancia, con al centro un esemplare della Nuova Ypsilon, attorniato da arredi raffinati e installazioni digitali che offrono un’autentica sensazione di accoglienza tipica di una casa italiana. Inoltre, al fine di rendere l’esperienza ancora più memorabile, sono previste alcune performance artistiche e musicali, in linea con i valori e l’identità del Brand.

Chiaro a questo punto come gli esclusivi “Nuova Ypsilon Experience Days” portano nel cuore delle città adorne delle luci natalizie, quel tocco di esclusività e accoglienza che si può trovare nelle Case Lancia, i rinnovati showroom caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio. Qui, infatti, i visitatori possono vivere una customer experience premium, anche grazie al rinnovamento della forza vendita, composta da venditori dedicati e certificati Lancia. Gli stessi esperti che condurranno i partecipanti nelle diverse location coinvolte nel progetto “Experience Days” alla scoperta della Nuova Ypsilon, che fonde tradizione e innovazione in un connubio spiccatamente Lancia.

Da sottolineare che queste esposizioni “a cielo aperto” consentono anche di effettuare esaltanti test drive a bordo della nuova vettura, apprezzandone le doti impareggiabili di maneggevolezza, efficienza e prestazioni. In particolare, la versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 litri da 100 cavalli, tecnologia 48V a 3 cilindri, che abbina il massimo dell’efficienza alla massima affidabilità, garantendo un’esperienza di guida estremamente fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica.

Invece, la versione 100% elettrica, concretizza la visione del marchio in termini di autonomia, tempo di ricarica ed efficienza per una prestazione ai vertici del proprio segmento. Il modello è equipaggiato con un motore da 156 cavalli e una batteria da 51kWh, che assicura un’autonomia fino a 403 km e una ricarica rapida di 24 minuti (per passare dal 20% all’80%) o di 100 km in 10 minuti. Infine, i partecipanti agli esclusivi “Nuova Ypsilon Experience Days” potranno conoscere in dettaglio l’imperdibile offerta finanziaria che, fino al 31 dicembre, consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 200 euro per 48 mesi. In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile 200 euro per 36 mesi. Da sottolineare che in entrambi i casi, il primo pagamento avverrà dopo 90 giorni. Al termine del finanziamento, il cliente può scegliere se sostituire, tenere o restituire il veicolo.

