ROMA (ITALPRESS) – Il 30° Campionato Mondiale di Drifting 2022 è l’evento organizzato dalla Asd Dolphin Club Pescara e promosso dalla Fipsas – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e dalla Fips MER – Federation Internationale de la Peche Sportive. Fipsas ha scelto Suzuki per motorizzare le imbarcazioni federali durante l’evento. La manifestazione avrà inizio domenica 11 settembre con la sfilata cittadina delle squadre partecipanti, che oggi sono rappresentate da Croazia, Egitto, Germania, Italia, Messico, Montenegro, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Sud Africa e USA. Ogni nazione gareggerà al Mondiale con due squadre, per un totale di ventiquattro equipaggi a cui sarà attribuita un’imbarcazione a sorteggio tra quelle disponibili. Domenica 11, in seguito alla sfilata cittadina, alle ore 17.30 ci sarà la cerimonia di apertura al porto turistico Marina di Pescara con la presenza dei presidenti delle due Federazioni, delle istituzioni e di Suzuki Italia. La gara si svilupperà in quattro giorni: lunedì 12 settembre sarà dedicato alla prova ufficiale di pesca; mentre martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 saranno le tre giornate di gara ufficiale; venerdì 16, invece, sarà il giorno dedicato a un eventuale recupero e in serata ci saranno la premiazione ufficiale e la cena di gala alla presenza di istituzioni, autorità civili e militari. I due team che rappresentano l’Italia, campione uscente, vestiranno la maglia azzurra, con il logo Suzuki a sottolineare la consolidata partnership tra il costruttore giapponese e la Fipsas. In occasione del 30° Campionato Mondiale di Drifting, Suzuki organizzerà in collaborazione con il concessionario di Pescara Nautica Gabbiano, un “Porti Aperti” presso il porto turistico Marina di Pescara, vicino al Padiglione Becci, per consentire agli appassionati di entrare in contatto con il mondo Suzuki e la filosofia The Ultimate Outboard Motor della casa di Hamamatsu.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

