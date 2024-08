BARI (ITALPRESS) – E’ stato presentato questa mattina a Bari, nella sala Di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, la dodicesima edizione di Bande a Sud – Festival degli immaginari bandistici, che si terrà a Trepuzzi e nella Marina di Casalabate (Lecce) dall’8 al 16 agosto 2024, alla presenza, tra gli altri, del presidente Michele Emiliano. Il Festival “Bande a Sud”, diretto dal Maestro Gioacchino Palma e realizzato dal Comune di Trepuzzi con il supporto della Regione Puglia e grazie al contributo di numerose realtà territoriali, è diventato in pochi anni un appuntamento fisso con la grande musica nazionale e internazionale, da godere in piazza, gratuitamente, assaporando prodotti del territorio e scoprendo piccole realtà interne ma anche costiere del Nord Salento, che sempre più vogliono curare la propria offerta e la propria tipicità.

L’immaginario e la pratica della banda come patrimonio da salvaguardare, riscoprire, narrare, è punto nodale delle azioni di “Bande a Sud” che, fin dalla sua prima edizione del 2012, ha portato in piazza musica, tradizione, magia, trasformando ogni volta Largo Margherita a Trepuzzi nel centro pulsante degli immaginari bandistici del Sud. Il filo conduttore dell’edizione di quest’anno si riassume nella parola “Collisioni”. Molti i momenti significativi del festival, che prevederà tra le altre la presenza di Nicola Piovani. “Invito tutti dall’8 al 16 agosto a Trepuzzi e Casalabate per il Festival Bande al Sud”, ha affermato Emiliano. “La Regione Puglia – ha proseguito – tutela questa forma musicale in maniera molto importante. Anche il maestro Riccardo Muti ha espresso il suo compiacimento per la legge pugliese sulle bande. Ma Bande al Sud è qualcosa di ancora più imprevedibile e straordinario. E’ una festa che collega questa tradizione delle bande del Mezzogiorno all’innovazione tecnologica e a vari generi musicali e crea quindi delle collisioni (così si chiama questa edizione) che producono altra energia dall’imprevedibile risultato”, ha aggiunto.

