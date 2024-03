ROMA (ITALPRESS) – Prenderà il via da Acireale il prossimo 6 aprile il Best of British Tour 2024 di Triumph Motorcycles il roadshow a partecipazione completamente gratuita pensato per gli appassionati del brand e per tutti i motociclisti curiosi di scoprire da vicino i modelli più rappresentativi e iconici della gamma Triumph Motorcycles 2024: le carismatiche e inconfondibili Roadster con motore triple, le performanti e tecnologiche Adventure e le iconiche ed ambite Modern Classics della famiglia Bonneville. Da inizio aprile a fine giugno, il Best of British Tour 2024 si snoda in nove tappe attraverso l’Italia: 6 appuntamenti presso i principali luoghi di ritrovo e aggregazione degli amanti delle due ruote, tra passi appennici e location di passaggio, mentre 3 date di Hat Adventourfest nelle località di Bobbio, Pedavena e Sestriere sono dedicate esclusivamente ai motociclisti del segmento adventure che potranno provare le diverse declinazioni della gamma Tiger (900 e 1200), la più completa e articolata del mercato, includendo ciclistiche differenziate con anteriori da 19 e 21 e posteriori da 17 e 18 pollici.

In aggiunta, Triumph Motorcycles parteciperà anche a Eicma Riding Fest, l’evento programmato per il 27 e 28 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli per celebrare insieme alla community di motociclisti il 110° anniversario di Eicma, offrendo test ride sulla gamma 2024 sia stradali che tra i cordoli della pista internazionale, in questo caso in sella alle roadster sportive Street Triple 765 RS e Speed Triple 1200 RS.

foto: ufficio stampa Triumph

