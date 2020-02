Prende il via questo venerdi al PalaAlpitour di Torino la tre giorni del Grand Prix FIE Trofeo “Inalpi” di fioretto maschile e femminile. L’impianto torinese è pronto ad accogliere, sulle 23 pedane installate, il gotha del fioretto mondiale in una gara che rappresenta un’occasione importante per ottenere punti utili alla conquista del pass di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo2020. Sono complessivamente 397 gli atleti, in rappresentanza di 54 Paesi, che saranno protagonisti dell’evento torinese la cui giornata clou sarà quella di domenica, quando si svolgeranno gli assalti del main draw sia della gara femminile che di quella maschile. La prima giornata di gara, in programma questo venerdi a partire dalle 10.30, sarà dedicata alle fasi di qualificazione della gara di fioretto femminile. Tra le 177 fiorettiste al via, ben 17 saranno quelle azzurre. Tra queste in quattro sono già inserite di diritto, come teste di serie, nel tabellone principale.

Si tratta di Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo, rispettivamente numero 2, 3, 4 e 14 del ranking mondiale. Martina Batini, Camilla Mancini, Erica Cipressa, Martina Sinigalia, Beatrice Monaco, Valentina De Costanzo, Elisabetta Bianchin, Elisa Vardaro, Martina Favaretto, Serena Rossini, Marta Cammilletti, Olga Rachele Calissi, Elena Tangherlini, Claudia Borella, Marta Ricci, Eleonora Berno, Eleonora Candeago, Vittoria Candiani, Vittoria Ciampalini, Carlotta Ferrari e Lucia Tortelotti sarano invece in gara questo venerdi a caccia del pass di qualificazione al main draw. Sabato invece sarà la volta delle qualificazioni della gara maschile, mentre domenica protagoniste saranno le pedane colorate installate nell’ampio parterre del PalaAlpitour. Dalle 9.00 si inizierà con il primo turno della gara femminile, a cui seguiranno i primi assalti del main draw maschile. Alle 18.00 scatterà poi la fase finale che condurrà sino alla definizione dei vincitori del Trofeo “Inalpi” 2020. Le fasi finali del Grand Prix FIE di Torino saranno trasmesse in diretta su SkySport Arena a partire dalle ore 18.00.

(ITALPRESS).