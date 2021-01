FIRENZE (ITALPRESS) – Una campagna di promozione turistica per il rilancio della destinazione Firenze. E’ quella che sarà lanciata da Comune di Firenze e Toscana Promozione turistica sulla base del rafforzamento dell’accordo che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore al Turismo Cecilia Del Re. Un’integrazione all’intesa siglata tra i due soggetti ad agosto scorso per affrontare il perdurare della crisi legata alla pandemia e coordinare la propria azione su tre interventi strategici: una campagna di comunicazione straordinaria di rilancio anche per un turismo di prossimità, un programma di attività e promozione per il settecentenario di Dante e lo sviluppo delle attività di promozione sul mercato internazionale.

“La crisi del comparto turistico determinata dalla pandemia – ha detto l’assessore Del Re – ha colpito duramente tutto il territorio regionale e in particolare destinazioni come Firenze, fortemente legata a mercati sostanzialmente fermi come i flussi di medio e lungo raggio, il turismo degli eventi, delle celebrazioni, della formazione e di alta gamma. Per questo è importante concentrare gli sforzi e mettere in campo interventi strategici coordinati tra i principali soggetti coinvolti”. “Insieme al sindaco Dario Nardella – ha proseguito Del Re – abbiamo condiviso con l’assessore al turismo della Regione Toscana Leonardo Marras la volontà di agire sempre più sinergicamente per accompagnare la ripresa di un turismo di qualità nella nostra città”.

