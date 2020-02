Ha preso il via stamane presso il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, in provincia di Caserta, la tredicesima tappa del Road Show “2K20” del campionato eSport promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una tre giorni di sfide a Fifa20 su PlayStation 4 che decreterà la squadra vincitrice del titolo regionale. Nella giornata inaugurale si è tenuta la tavola rotonda “Educare giocando, lo sport digitale come strumento di inclusione”, promossa dalla Lnd e dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi, che ha ricordato nel centenario dalla nascita il fondatore don Salvatore D’Angelo. All’iniziativa patrocinata dal Comune di Maddaloni sono intervenuti, tra gli altri, il numero uno della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia, e l’assessore alle Politiche Giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini. “Questa iniziativa – ha detto Sibilia – ha un grandissimo valore non solo sportivo, ma sociale e culturale. Siamo felici perché con questa tredicesima tappa abbiamo manifestato ancora una volta la nostra vicinanza alle esigenze dei giovani, alla loro inclusione e a tutto quello che insieme dobbiamo portare avanti per raggiungere questo obiettivo. Cercheremo – ha aggiunto – di portare avanti la cultura dello sport anche nelle scuole”. L’assessore Lucia Fortini afferma: “Non avrei mai pensato di dirlo ma in realtà un videogioco può essere davvero utile per l’inclusione. In questo caso i ragazzi si possono misurare e allenarsi tra di loro perché ciascuno sarà responsabile di un giocatore e questo dimostra che la tecnologia può essere messa al servizio delle comunità, mi sembra un’ottima cosa”. Intanto, la giornata odierna ha definito il team del Villaggio dei Ragazzi che prenderà parte alla fase eliminatoria regionale, in scena fino a domani nella Sala Carafa dell’Opera maddalonese, con la coppia formata da Francesco Fusco ed Evangelista Sagnelli. I due e-gamers si sono aggiudicati il turno preliminare grazie al successo ottenuto attraverso i play-off con le migliori squadre in gara. Domani pomeriggio si conosceranno invece i nomi dei vincitori del challange campano, che parteciperanno alle finali nazionali in programma a Firenze, nel tempio del calcio di Coverciano, alla fine del mese di aprile.

(ITALPRESS).