DINGOLFING (ITALPRESS) – La nuova Bmw Serie 5, compresa la nuovissima i5 completamente elettrica, ha festeggiato l’inizio ufficiale della produzione nello stabilimento del Gruppo di Dingolfing, alla presenza del Presidente della Baviera Markus Sòder. Lo stabilimento della Bassa Baviera, che nel 2023 festeggerà i 50 anni di produzione automobilistica bmw, ha avviato la produzione del terzo modello completamente elettrico in due anni, dopo la iX e i7. La quota di veicoli elettrici a batteria pura nella produzione totale del più grande stabilimento europeo del Bmw Group dovrebbe salire a oltre il 40% l’anno prossimo. “La i5 e il nostro stabilimento di Dingolfing sono esempi perfetti di come il bmw Group si stia trasformando per la mobilità elettrica e stia sviluppando i nostri stabilimenti sulla strada della Bmw iFactory. La mobilità elettrica è la nuova normalità nei nostri stabilimenti in tutto il mondo. Tra il 2021 e il 2024, avremo integrato un totale di 15 veicoli completamente elettrici nella nostra rete di produzione” ha spiegato Milan Nedeljkovic, membro del Consiglio di amministrazione di Bmw e Responsabile della produzione.

Per raggiungere questo obiettivo, il Bmw Group punta su architetture flessibili e offre ai clienti di tutto il mondo la maggior parte dei suoi modelli con diverse varianti di trasmissione. La Serie 5, come la Serie 7 e la X1 prima di lei, sarà disponibile con una trasmissione completamente elettrica, con un motore a combustione interna o come ibrido plug-in. Questo richiede un alto grado di flessibilità, ma permette all’azienda di utilizzare in modo efficiente la capacità dei suoi stabilimenti e di adattare la sua offerta alla domanda dei clienti. Nedeljkovic: “Seguiamo il mercato. Le esigenze dei clienti determinano l’effettivo mix di trasmissioni”. Ciò è stato reso possibile da ampi investimenti nella rete di produzione. Il Gruppo ha investito più di un miliardo di euro per integrare la iX, la Serie 7 e la Serie 5 nello stabilimento di Dingolfing.

Nei prossimi anni, il direttore dello stabilimento Christoph Schròder si aspetta che il lancio della nuova Bmw Serie 5 incrementi i numeri di produzione dello stabilimento: “La Serie 5 è tradizionalmente il modello principale di Dingolfing e anche questa volta darà un valido impulso ai volumi”. Nel 2022, più di 280.000 veicoli sono usciti dalla catena di montaggio dello stabilimento di Dingolfing. Nel prossimo anno, con l’inizio della produzione della Serie 5 Touring e dell’ottava generazione della M5, Schròder prevede che questo numero salirà a ben oltre 300.000 veicoli. Stefan Danner, vicepresidente del Consiglio di fabbrica di Dingolfing, aggiunge: “Insieme al successo della transizione verso la mobilità elettrica, la BMW Serie 5 è fondamentale per l’utilizzo a lungo termine della capacità produttiva del nostro stabilimento e per garantire i posti di lavoro”.

foto: ufficio stampa Bmw Group

(ITALPRESS).