VENEZIA (ITALPRESS) – Quattro giornate di serrato confronto, con esperti provenienti da tutto il mondo, che porteranno esperienze, idee, proposte: ha preso il via oggi, a Ca’ Foscari, il seminario internazionale sul tema “Il diritto del lavoro allo specchio: categorie, valori, interlocutori”, promosso dall’Università veneziana. A portare ai qualificati partecipanti il saluto della Città, l’assessore comunale al Lavoro, Simone Venturini. “Il Diritto del lavoro – ha sottolineato nel suo intervento di saluto Venturini – è un tema centrale in ogni società e in ogni Paese: in Italia però, purtroppo, esso è stato per lungo tempo influenzato da scelte ideologiche che hanno fatto sì che non sempre si sia riusciti a bilanciare le esigenze del sistema produttivo con quelle dei lavoratori. Confrontarsi a livello internazionale su questi temi, capendo anche quali sono pregi e difetti negli altri Paesi, è un momento fondamentale, per migliorare l’ordinamento giuridico in questa branca, rendendolo non solo rispondente alle esigenze reali, ma anche sufficientemente elastico per rispondere in tempi brevi alle nuove problematiche”.

