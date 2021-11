ROMA (ITALPRESS) – Inusuale, forte, di grande impatto: l’iniziativa della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) parte dall’acqua, elemento che contraddistingue tutte le sue discipline. #365NO! E’ il titolo della campagna realizzata in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) realizzata in piscina con Virginia Salzedo, una tra le più apprezzate fotografe subacquee del mondo, con Veronica Maya e quattro atlete di nuoto pinnato diventate modelle per un giorno. Erica Barbon, Consuelo Dametto, Silvia Sevignani e Carolina Trocca hanno smesso i panni di campionesse per immergersi con altre vesti, realizzando uno shooting unico nel suo genere in occasione di “talentopInnato” e dei Campionati Italiani di apnea e nuoto pinnato per disabili di Lignano Sabbiadoro. “#365NO! è la nostra maniera per gridare con forza il nostro impegno alla lotta, ogni giorno dell’anno, contro ogni forma di violenza”. Il Presidente della Fipsas, Ugo Claudio Matteoli, è deciso: “Non possiamo sottrarre la nostra voce al coro di chi si impegna quotidianamente a immaginare un mondo migliore. Le straordinarie immagini realizzate da Virginia Salzedo – e lo staff federale con le atlete – dimostrano che bellezza e messaggi colmi di contenuti possono andare di pari passo. Non abbassiamo la guardia, ben attenti a continuare nel solco del passato, dove la parola “rispetto” assumeva contenuti concreti senza compromessi”.

Ci sono volute ben 8 ore per realizzare le fotografie subacquee, oltre 1.000 gli scatti andando alla ricerca delle giuste miscellanee tra luci ed espressioni. “Uno sforzo gigantesco – ha spiegato Virginia Salzedo – che ci ha premiato perchè ciò che oggi si vede è frutto di uno straordinario mix tra impegno e passione”. La campagna #365NO! attraverserà trasversalmente tutti i canali social della Fipsas, verrà proposta in video e slideshow per catturare una fetta di pubblico ampia e variegata nelle diverse fasce di età, provando a valicare i confini dello sport.

(ITALPRESS).