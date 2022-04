In occasione del trentennale della scomparsa di Giovanni Falcone, la “Compagnia dei Ragazzi” metterà in scena mercoledì 25 maggio alle ore 20.30 al Teatro Ghione di Roma lo spettacolo “per questo mi chiamo Giovanni”, liberamente tratto dall’omonimo libro di Luigi Garlando. L’adattamento teatrale di Mario Di Marco, che è anche il regista dello spettacolo, riporta il dialogo tra un bambino di dieci anni, Giovanni, che a scuola entra in contatto con la mentalità e la cultura mafiosa, e suo padre che, per mettere in guardia il figlio, decide di spiegargli perchè ha scelto di chiamarlo proprio Giovanni. Nell’adattamento teatrale, per rendere “corale” la messa in scena e dare spazio a tutti gli attori della Compagnia dei Ragazzi, gli autori immaginano i due protagonisti (Giovanni e il papà) a passeggio in vari luoghi della città di Palermo dove incontrano dei personaggi, non presenti nel libro, che aiutano il padre a raccontare al figlio la storia di Falcone. In più, rispetto al libro di Garlando, ci sono anche i riferimenti al “maxi processo” (con il sonoro delle voci di Tommaso Buscetta e altri imputati e testimoni) e a Rocco Chinnici, un altro magistrato ucciso dalla mafia, che amava andare nelle scuole a parlare di mafia. Ci sono infine delle persone comuni che non partecipano direttamente ai dialoghi ma si avvicinano e ascoltano perchè, questo il messaggio degli autori, ascoltare e non smettere mai di parlarne è un modo potente di combattere la mafia, soprattutto per i giovani. Gli attori sono Sofia Cappelletti, Lorenzo De Pascale, Tommaso Giaretta, Ilaria Gnetti, Martina Innocenti, Valentina Mecchi, Riccardo Novelli, Marco Eugenio Ramini, Emma Rossi e Sara Rubino.(ITALPRESS).

– Photo credit: ufficio stampa La Compagnia dei Ragazzi –