VENEZIA (ITALPRESS) – A Pesca di Sogni, la stagione teatrale per bambini e famiglie del Settore Cultura del Comune di Venezia e La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, inizia domenica 27 ottobre. Il primo appuntamento in programma è Piume, in scena alle 16.30. Lo spettacolo, di Antonella Caruzzi vede in scena Elena De Tullio, accompagnata dalle musiche originali di Aldo Tarabella e dai disegni degli animali di Francesco Tullio Altan. Gli oggetti di scena e i costumi sono invece di Maria De Fornasari. Piume è un piccolo spettacolo ispirato ad alcune favole della tradizione classica (Esopo, Fedro, Orazio), e costruito come un gioco di parole e musica su un tappeto di cuscini. Intorno a uno stagno dall’acqua fresca e trasparente si raccolgono a bere, a cercar compagnia, o solo a chiacchierare un po’, tutti gli animali dei dintorni: la volpe astuta capace di tesser mille inganni, il lupo prepotente e protervo, l’agnello timido e gentile, il bue grande come una montagna, i corvi sgraziati e confusionari… E c’è anche la taccola, intelligente, saggia e buona, ma dall’aspetto grigio e poco appariscente. Quando un giorno Zeus, padre di tutti gli dei, invita gli animali ad eleggere un loro re, la taccola tuttavia decide di darsi da fare e si dà a raccogliere ogni piuma colorata caduta a qualche altro uccello in modo da destare ammirazione per la sua bellezza, anche se finta e posticcia. Cosa accadrà?

Ancora aperte le iscrizioni per la sezione “prime pratiche teatrali” quattro laboratori Oplàlab: due saranno condotti da Aurora Candelli per bambini e genitori insieme, dedicati alla fascia 2-3 anni (dalle 9.30 alle 10.30) e a quella di 4-5 anni (dalle 11 alle 12), altri due saranno invece condotti da Julio Escamilla, per bambini dai 6 ai 7 anni (15-16.30) e bambini dagli 8 ai 10 (17-18.30). Il calendario degli incontri prevede sei appuntamenti, tutti di sabato: il 26 ottobre, il 23 novembre, il 7 dicembre, il 18 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo.

OPLÀ LAB genitore-bambino 2-3 anni: un percorso di gioco e teatro per la primissima infanzia. Un percorso a misura di bambino, accompagnati da un mondo di storie per piccoli lettori, alla scoperta del mondo attraverso il gioco, il corpo e i suoi sensi, grazie ad attività ludico espressive, con l’utilizzo di musica, oggetti e materiali naturali ed artistici.

OPLÀ LAB genitore-bambino 4-5 anni: un modo divertente per imparare a conoscersi e crescere, un luogo dove l’immaginario del bambino può diventare visibile e concreto attraverso il giocare al “far finta di”, l’ascoltare e inventare storie. In questo spazio ludico e creativo i bambini avranno la possibilità di esprimersi attraverso l’uso dell’immaginazione, delle emozioni, del corpo, degli oggetti e delle storie fantastiche con cui si giocherà, per essere se stessi e per far finta di essere qualcos’altro.

OPLÀ LAB 6-7 anni: spazio e tempo di conquista di una maggior consapevolezza delle proprie capacità creative ed espressive, attraverso l’uso del corpo in stretto contatto con la parola.

OPLÀ LAB 8-10 anni: attraverso la sperimentazione di nuove possibilità di comunicazione come il gesto, il movimento e la voce, i bambini avranno la possibilità di conoscersi e riconoscersi compiendo un percorso espressivo autonomo, prendendo forza dal gruppo e dall’ascolto reciproco, elaborando idee, spunti, emozioni e complicità.

